Treinreiziger, let op: conducteur blaast niet meer

„Het is best een mooi ding en het klinkt net echt”, zegt conducteur Xander Philips. Hij heeft het handfluitje anderhalve maand uitgetest. „Het klinkt behoorlijk hard. Voor reizigers is het ook wennen; sommigen zijn gewend om te kijken wanneer conducteurs met de hand naar hun lippen gaan.”

Het was volgens NS de bedoeling om de e-fluitjes al in juni gereed te hebben, maar de levering werd vertraagd door de internationale coronamaatregelen. „Begin juni was er een beperkte hoeveelheid beschikbaar die eerst werd uitgereikt aan de managers op de internationale treinen. Daarnaast kregen enkele NS-conducteurs een fluit om te testen. Inmiddels zijn alle fluitjes binnen en worden ze verspreid. Fluiten voordat een trein vertrekt, is bij wet verplicht.”

’Gun elkaar nog even de ruimte’

Sinds 1 juli rijdt NS weer de volledige dienstregeling, maar het aantal reizigers ligt nog slechts op 40 procent van het normale niveau, aldus de zegsman. „We hopen eind dit jaar op 70 procent te zitten, maar het zal nog wel een paar jaar duren voordat alles weer is zoals het was.”

Er is volgens NS genoeg plek in de treinen. „Mijd drukte, blijft het dringende advies. We handhaven de groene stickers voorlopig om zoveel mogelijk spreiding in de treinen aan te brengen. Reizigers dienen zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen om elkaar de maximale ruimte te gunnen.”

Uitje is oké

Ook uitstapjes voor het plezier zijn weer toegestaan. „We hopen dat mensen de trein en het ov weer weten te vinden, maar het blijft verstandig om de spitsuren te omzeilen”, benadrukt NS.