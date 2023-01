Premium Het beste van De Telegraaf

’Soms moeten we leerlingen zelfs nee verkopen’ Techniek is weer helemaal hip: ’Wat een installateur verdient.... Daar word je stil van’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Anne van der Woude

KOLLUM - Wat is er leuker: een les Nederlands of techniek? Luuk Brouwer moet gniffelen om de vraag. „Techniek natuurlijk!” Hij heeft een grote metalen dobbelsteen in zijn handen, die hij net in elkaar heeft gelast. „Was een makkie.” De bevlogen leraar Fred Feenstra is onder de indruk: „Dit is pas de tweede keer dat ik hem zie lassen.”