Vader (44) verdrinkt in diepe vijver bij poging om jongetjes te redden

Door Ingrid Depraetere en Joost Van Liefferinge, Yves Barbieux Kopieer naar clipboard

De familie van de man werd na het drama opgevangen. Ⓒ Marc Gysens / nieuwsblad

HALLE - Een 44-jarige man is donderdag in Halle voor de ogen van zijn dochter verdronken. Hij probeerde twee broertjes van 11 en 6 jaar te redden, die tijdens het spelen met een bal in een onverwacht diepe vijver voor een woonzorgcentrum waren terechtgekomen.