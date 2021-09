Weer brand bij school in Oss, derde keer in anderhalve week

De brand woedde woensdagmorgen in een opslagruimte van de Nicolaasschool aan de Koornstraat. De vlammen sloegen over naar de gymzaal. Omdat het schoolgebouw gespaard is gebleven gaan de lessen woensdag wel door.

Afgelopen weekeinde stonden containers bij basisschool Het Baken aan de Vlasakkers in brand. De politie sloot brandstichting niet uit. Het weekeinde daarvoor was het raak in een klaslokaal van de John F. Kennedyschool naast Het Baken. Die brand veroorzaakte veel schade in de school, die daarom maandag gesloten moest blijven. Ook bij deze brand gaat het vermoedelijk om brandstichting.