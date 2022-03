Oorlog in Oekraïne Donderdag 17 maart LIVE | 'VS gaan 'kamikaze-drones' leveren aan Oekraïne'

Oekraïne zou eerder met onder meer Turkse drones Russische voertuigen hebben aangevallen. Ⓒ AFP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu drie weken en donderdag worden er opnieuw gesprekken gehouden tussen Oekraïense en Russische delegaties over beëindiging van de oorlog. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dinsdag dat Rusland in de gesprekken meer ’realistisch’ is. Ook Rusland toonde zich voorzichtig positief. Waarnemers betwijfelen of er daadwerkelijk vooruitgang geboekt zal worden.