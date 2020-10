Politie ’verstopt’ flitsapparaat in berg bladeren

Agenten in Veldhoven hebben een radarcontrole in een bergje bladeren verstopt op de Sondervick. Twee uur lang werden automobilisten, die met online detectiemethoden steeds beter in staat zijn om gewaarschuwd te worden voor controles, beboet.

De flitser was goed gecamoufleerd, zo bleek: de ’opbrengst’ was 56 boetes. Ongeveer 1 op de 15 voorbijgangers reed te hard. De hoogste snelheid die in de bebouwde kom werd gemeten was 79 kilometer per uur.

Het afdekken van flitsers ligt gevoelig. Eerder zorgden ‘verstopstruiken’ in Breda vorig jaar nog voor een ware soap, schrijft Omroep Brabant, dat de beschutte flitser deelde op sociale media. Ook op de bladerhoop wordt wisselend gereageerd. Politiecollega’s in Overijssel en Gelderland vinden het ’geweldig’, maar een Brabander zegt dat ’de preventieve werking en het corrigerende effect ter plaatse nul is’. „Zichtbare controle vergroot de verkeersveiligheid wel.”