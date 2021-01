Al 143.000 euro binnen voor door brand gedupeerd Plaswijckpark

Binnenland

Tweede brand in week tijd in Doetinchems pand

De politie in de Achterhoek bewaakt een pand aan de Nieuweweg in Doetinchem waar in de nacht van dinsdag op woensdag brand was. De politie hield er rekening mee dat er een lichaam onder het puin gevonden zou worden. Dat bleek woensdagmiddag niet het geval.