’Grote zorgen’ over vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam

De gemeente reageert daarmee op een Wob-verzoek van De Telegraaf. Deze krant wilde al sinds september 2018 inzicht in de vertrekregelingen, waarin werd opgenomen dat topambtenaren vele tienduizenden euro’s meekregen bij vrijwillig vertrek. De gemeente weigert echter inzage te geven in de stukken. In plaats daarvan wordt nu een onderzoek aangekondigd. Regelingen die een waarde van meer dan 75.000 euro vertegenwoordigen moeten worden voorgelegd aan het college en kan de gemeentesecretaris (de hoogste ambtenarenbaas) niet zelf afdoen. Volgens Meliani werd in elk geval in twee gevallen regelingen met topambtenaren getroffen die „ten onrechte niet aan het college zijn voorgelegd.” In alle zes de gevallen zijn bedragen boven de 70.000 euro toegekend: in sommige gevallen kregen topambtenaren die vertrekken zelfs ruim 79.000 euro mee.

Afgelopen maanden werd in elk geval de vertrekregeling die oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, die nu wethouder Financiën, Haven en Grote Projecten in Rotterdam is, al vaak besproken. De gemeentelijke accountant zette grote vraagtekens bij de uitkering van het bedrag van 75.000 euro dat Van Gils kreeg na zijn vertrek uit de Stopera. Hij weigert het bedrag, ondanks aandringen vanuit de Rotterdamse en Amsterdamse raad, terug te betalen. Niet kan worden vastgesteld of hij na zijn vertrek als gemeentesecretaris al dan niet gewerkt heeft, terwijl dat een vereiste is voor de toekenning van het maximale bedrag. Meliani kwam overigens ook onder vuur te liggen toen zij de raad verkeerd informeerde.

Geen overzicht

Nu blijkt dat er meer aan de hand is: volgens Meliani leverde de zoektocht naar andere vertrekregelingen weer nieuwe feiten op die eerder niet met de Amsterdamse gemeenteraad zijn gedeeld. Hieruit blijkt „dat er geen goed overzicht is van getroffen vertrekregelingen binnen de organisatie en dat de regeling als zodanig niet goed is uitgevoerd”, schrijft de wethouder. „Hierdoor is het beeld niet compleet. Dit baart het college grote zorgen en is aanleiding om onafhankelijk onderzoek in te stellen.”

In dit onderzoek (dat wordt uitgevoerd in de periode 1 januari 2014 tot heden) worden alle vertrekregelingen voor topfunctionarissen (algemeen directeur, stedelijk directeuren, stadsdeelsecretarissen en directeuren bestuur en organisatie, directeuren van directies) meegenomen. Het onderzoek moet eind 2019 klaar zijn.