Tuig gaat weer tekeer in zwembad Ridderkerk

Begin deze maand ontstonden er vechtpartijen, zouden kluisjes zijn leeggeroofd en gaven vrouwelijke bezoekers aan onzedelijk te zijn betast. „Ik ben aangerand door een snotaap die ook nog boos werd toen ik zei dat hij zijn poten moet thuishouden”, zei een vrouw destijds tegen De Telegraaf. Sindsdien ligt zwembad De Fakkel onder en vergrootglas.

Ondanks talloze maatregels is het opnieuw misgegaan. Een bezoeker heeft woensdag een badmeester een klap uitgedeeld, waarna er ’meerdere klappen werden uitgedeeld’. De beveiliging was er snel bij en begeleidde de betreffende groep naar de uitgang, vertelt een getuige tegen het AD. Eenmaal buiten zou het weer mis zijn gegaan. „Een badjuffrouw werd tussen de hekken gedrukt en haar telefoon waarmee ze filmde uit haar handen geslagen.’’

Zwembaddirecteur Angela Snel bevestigt het incident. ,,De badmeester heeft er een dikke wang aan overgehouden. We doen aangifte.’’ Ze heeft complimenten over voor de manier waarop haar personeel ingreep. „Het is ondanks dit incident een heerlijke dag in het zwembad.’’