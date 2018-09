Nauwelijks bezoekers Turkse ’propagandafilm’

Bekijk ook: ’Turkse stammenstrijd laait op door Erdoganfilm’

Twee pubers van Turkse komaf wilden zich niet uitweiden over de ontstane ophef. „Het lijkt ons een leuke actiefilm. Met politiek houden we ons niet bezig.” De bioscoop had na overleg met de politie afgezien van extra veiligheidsmaatregelen. De politiehelikopter die kort voor aanvang van de film in de buurt vloog was daar voor de zoektocht naar een supermarktovervaller.