De pijnlijke zoektocht naar families van Oeigoeren in Nederland: ’Vader? Welke vader? Verkeerd verbonden!’

Het ooit zo mooie familiehuis van Nursimangul Abdurashid, wiens vader en broers naar een ’heropvoedingskamp’ zijn gebracht. Ⓒ Eigen foto’s

Kashgar - Oeigoeren die China jaren geleden hebben verlaten, zijn wanhopig op zoek naar een teken van leven van hun geliefden in Xinjiang. Ze zijn bang dat hun moeder, zoon, nichtje of echtgenoot in een kamp zitten. Gewapend met hun laatst bekende adressen en telefoonnummers ga ik op zoek naar spoorloze familieleden van drie Oeigoeren.