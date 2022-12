Acht jaar cel voor slaan, misbruiken en opsluiten stiefkinderen

De acht jaar cel die de rechtbank Noord-Holland dinsdag oplegde, is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is K. schuldig aan het slaan, schoppen en seksueel misbruiken van de kinderen. Het misbruik speelde zich af in de periode van 2010 tot 2020.

Eén jongetje ontsprong de dans van het seksueel misbruik, maar hij werd extra zwaar mishandeld en moest bijvoorbeeld een hele zomervakantie lang op zijn kamer blijven en zijn behoefte op een potje doen. Kinderen die geen seks met K. wilden, werden onder een koude douche gezet en vervolgens kletsnat in de vrieskou op het balkon gezet. ’s Nachts besloop K. de kinderen en kroop hij naakt bij hen in bed. Om te voorkomen dat de andere kinderen iets zouden zien, werden die opgesloten.

Bij de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de onherstelbare schade die bij de kinderen is aangericht. De rechtbank rekent het K. ook zwaar aan dat hij tijdens het proces geen verantwoording heeft willen afleggen en op geen enkele wijze berouw heeft getoond.

’Verhalen betrouwbaar’

Hoewel de kinderen pas na de breuk tussen hun moeder en de stiefvader verklaringen bij de politie hebben afgelegd, noemt de rechtbank hun verhalen betrouwbaar en geloofwaardig: „Er was in het gezin sprake van een situatie waarin de verdachte een zeer dominante en overheersende stiefvader was. Hij strafte de kinderen veel en maakte de aangevers ook tot elkaars concurrent. Soms probeerden de kinderen straf te ontlopen ten koste van een ander kind. De aangevers spreken in hun verklaringen over termen als ’oorlogje spelen’, ’elkaar verraden’, ’anderen laten straffen’ en dergelijke. Tegen deze achtergrond hebben de kinderen hun ervaringen ten aanzien van het seksueel misbruik lange tijd niet met elkaar gedeeld en ieder voor zich ondergaan.”

’Nachtmerrie’

Drie broertjes zijn seksueel misbruikt tussen pakweg hun achtste en twaalfde jaar. Het seksueel misbruik van het enige meisje in het gezin stopte „toen ze te oud werd”.

Het misbruik en de mishandelingen zouden een jaar na het huwelijk tussen K. en de moeder zijn begonnen. Een van de slachtoffers: „Ik slaap al een jaar in een auto omdat ik niet meer in een huis kan slapen, het herinnert me te veel aan alles wat er is gebeurd. Mijn leven is één grote nachtmerrie.”