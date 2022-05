Clarinda appte Jeffrey van den D. op dag van fatale steekpartij dat ze relatie wilde beëindigen

Volg de zaak hieronder vanaf 09.45 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Op de ochtend van 8 september stuurde Clarinda een berichtje aan Jeffrey. Ze zei dat ze de relatie definitief wilde beëindigen. „Het wordt tijd dat je dat gaat accepteren. Ik heb het je urenlang face-to- face geprobeerd uit te leggen.”

Hij stak diezelfde dag met een mes enkele keren in op de 34-jarige moeder. Zij overleed ter plekke. Hun 1-jarige kind was op het moment van de steekpartij bij de moeder. Zij logeerden al geruime tijd bij familie in Den Bosch. Het kind bleef ongedeerd. Omstanders hielden de vluchtende Van den D. aan en droegen hem over aan de politie.

Van den D. gaf met zijn verklaring tijdens een eerdere zitting indirect toe dat hij zijn ex heeft neergestoken. Clarinda zou een eind aan de relatie hebben gemaakt omdat haar vriend haar eerder mishandelde. Uit maar liefst 78.000 chats die het stel naar elkaar stuurde, maakt de politie op dat de verdachte haar een keer stak met een sleutel en in de nek beet.

Dagboeken

Zowel verdachte als slachtoffer hielden een dagboek bij in de maanden voor de steekpartij. De politie vond er drie bij Van den D. „Ik ben boos, ik wil haar pijn doen. Ik voel me verlaten en alleen. Ze liegt, ze gaat me verlaten. Ik voel me eenzaam en alleen.”

Het slachtoffer was eerst werkzaam als gezinscoach bij Jeugdbescherming. De laatste jaren was ze werkzaam als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Jeffrey van den D. werkte als kindercoach en huiswerkbegeleider in zijn eigen praktijk in Utrecht.