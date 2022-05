Man stak ex dood voor ogen dochtertje: OM eist 14 jaar cel en tbs

Op 8 september van het vorig jaar werd zij voor de ogen van hun 1-jarige dochter doodgestoken door haar ex-partner Jeffrey van den D., die niet kon accepteren dat ze hem verliet.

Donderdag hoorde de 32-jarige basisschoolleraar in de rechtbank van Den Bosch een gevangenisstraf tegen zich eisen van veertien jaar voor moord, en tbs met dwangverpleging.

Ontkennen was er niet bij, het wemelde op die zomerdag vorig jaar van de ooggetuigen aan het Ploossche Hof. Jeffrey D. zei in de rechtbank dat hij alleen zijn babydochter wilde knuffelen, maar dat het zwart werd voor zijn ogen toen Clarinda 112 belde. Hij stak haar met dertig messteken dood, bijna onder het raam van haar ouders die hun dochter in doodsnood hoorden gillen. Haar laatste woorden terwijl ze de kinderwagen wegduwde: ,,Zorg voor mijn kind.”

Dat Clarinda 112 belde was niet vreemd. Ze kreeg al eerder te maken met Jeffrey van den D.’s agressie. Zo stak hij haar eens met een sleutel in de hals. In Clarinda’s woning vond de politie na haar dood een dagboek.

Afscheid van droom

,, De dag dat ik wegging nam ik afscheid van mijn droom. Je had me niet mogen slaan en niet mogen voorkomen dat ik onze dochter zou troosten. Ik heb een kant van je gezien die ik niet kende. Ik ben zó bang geweest.”

Jeffrey van den D. was jaloers en bezitterig, bleek uit Clarinda’s dagboek. Ze mocht geen rode lipstick dragen, moest om de twintig minuten haar liefde voor hem bevestigen ,,en hij wil bepalen hoe het gaat met mijn werk, terwijl hij daar niet over gaat. Hij voelt zich niet gerespecteerd omdat ik mijn leven leid.”

Haar zus Anne-Marije vond na het overlijden van haar enige zus een briefje waarop ze haar wensen had geschreven. ,,Niet slaan. Ruimte om te sporten. Winkelen. Met vriendinnen afspreken. Reizen”. Voor Clarinda was dat allemaal onbereikbaar geworden.

Ook Jeffrey van den D. hield dagboeken bij. Die staan bol van woede. ,,Ik ben boos, ik wil haar pijn doen. Ik voel me kut, onbegrepen. Incompleet.” In een app aan Clarinda schreef hij: ,,Als je bij me weggaat, dan ben ik de Godfather. Dan gaan we niet naar de rechter. Dan los ik het zelf wel op."

Relatie voorbij

Op 8 september stuurde Clarinda hem een bericht waarin ze schreef dat de relatie echt voorbij was. ,,Het wordt tijd dat je dat gaat accepteren.” Daarna vertrok ze met haar dochter naar haar ouders. Jeffrey van den D. trof een leeg huis aan. ,,Het was alsof er een granaat in mijn hoofd ontplofte.”

Hij haalde een mes uit de keukenla en reed naar Den Bosch. Volgens de officier van justitie besloot hij op dat moment om Clarinda te vermoorden, maar advocaat Arthur van der Biezen zegt dat Jeffrey van den D. op dat moment allang niet meer helder kon nadenken, en dat hij handelde in een emotionele opwelling.

Gedragsdeskundigen zeggen dat Jeffrey van den D. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan een vorm van autisme, met narcistische en borderline trekken.

Volgens zus Anne-Marije wordt het hoog tijd ,,dat er wordt onderzocht waarom er zoveel mishandelingen voorkomen. Vrijheid van vrouwen moet bespreekbaar worden. De samenleving daarop inrichten betekent afscheid nemen van het patriarchale ideaal waar het nog steeds om draait.” Uitspraak 2 juni.