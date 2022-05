OM eist 14 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor moord op Clarinda

Volg de zaak hieronder vanaf 09.45 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Donderdag las de rechter voor uit het dossier over de moord. Uit geciteerde stukken uit dagboeken en WhatsApp-gesprekken komt een beeld naar boven van een problematische relatie.

De vrouw had bij de politie melding gemaakt van mishandeling en verkrachting door haar partner. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren. Haar zus vertelt hoe Clarinda al eens eerder drie maanden toevlucht zocht bij haar ouders. Ondanks alle relatieproblemen probeerde Clarinda haar relatie te redden. Ze wilde relatietherapie, ,,Je wilde het nog een kans geven”, zegt haar zus in de rechtszaal. Een eerdere melding van huiselijk geweld in 2013 leidde niet tot een rechtszaak.

Op de ochtend van 8 september stuurde Clarinda een berichtje aan Jeffrey. Ze zei dat ze de relatie definitief wilde beëindigen. „Het wordt tijd dat je dat gaat accepteren. Ik heb het je urenlang face-to- face geprobeerd uit te leggen.” De relatie zou zijn verbroken op aanraden van de ggz. Volgens de zus klonk Clarinda opgelucht toen ze uiteindelijk besloot om de relatie te beëindigen. ,,Je was vrolijker en benaderbaar”, zegt zij. Clarinda zou Van den D al vier keer hebben verteld hun relatie over was, ’maar de boodschap kwam niet aan’, zegt haar zus. Een kwartier voordat Clarinda werd aangevallen, stuurde ze haar zus een bericht. Ze had het Jeffrey eindelijk zelf verteld, schreef ze.

Hij reed diezelfde dag met een mes naar Den Bosch en stak bij een winkelcentrum enkele keren in op de 33-jarige moeder. Zij overleed ter plekke. Hun 1-jarige kind was op het moment van de steekpartij bij de moeder. Zij logeerden al geruime tijd bij familie in Den Bosch. Het kind bleef ongedeerd. Omstanders hielden de vluchtende Van den D. aan en droegen hem over aan de politie. Hij had een mes meegenomen, omdat hij bang was van haar, vertelde hij tegen de rechter. Zij zou hem subtiel hebben bedreigd, stelde hij.

Clarinda zou een eind aan de relatie hebben gemaakt omdat haar vriend haar eerder mishandelde. Uit maar liefst 78.000 chats die het stel naar elkaar stuurde, maakt de politie op dat de verdachte haar een keer stak met een sleutel en in de nek beet.

Dagboeken

Zowel verdachte als slachtoffer hielden een dagboek bij in de maanden voor de steekpartij. De politie vond er drie bij Van den D. „Ik ben boos, ik wil haar pijn doen. Ik voel me verlaten en alleen. Ze liegt, ze gaat me verlaten. Ik voel me eenzaam en alleen.”

Van den D. heeft last van autisme en trekken van narcisme en borderline, oordeelde een gedragsdeskundige. Die had geen aanwijzing voor een vooropgezet plan. "Ik zie wel een wanhopige man die in het nauw was gedreven en niet kon omgaan met de spanning." Van den D. had ook zelfmoordneigingen. Er is tbs met dwangverpleging geadviseerd.

Het slachtoffer was eerst werkzaam als gezinscoach bij Jeugdbescherming. De laatste jaren was ze werkzaam als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Jeffrey van den D. werkte als kindercoach en huiswerkbegeleider in zijn eigen praktijk in Utrecht.

Jeffrey van den D. zegt ,,het allemaal heel verdrietig" te vinden. ,,Ik kan de woorden niet vinden voor wat het met mij doet, want ik ben natuurlijk de dader, maar ik vind het allemaal heel erg." Voorbedachte rade - een vooropgezet plan dus - slaat niet alleen op de vraag of iemand voldoende tijd heeft gehad om zich te beraden over zijn voorgenomen daad. Wat de officier van justitie betreft staat wel vast dat Jeffrey van den D. die tijd heeft gehad; er zou sprake zijn van moord.