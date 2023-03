OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 382 van de invasie LIVE | Honderden doden aan beide kanten bij Bachmoet in laatste 24 uur

Een Houwitser nabij Bachmoet, ter illustratie. Ⓒ ANP / Ginopress

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt alweer ruim een jaar. Op de grond wordt hevig gevochten, vooral rond de vernietigde stad Bachmoet, waar de Wagner Groep inmiddels het centrum zou hebben bereikt. Maar in de rest van het land lijkt de situatie muurvast te zitten. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in dit liveblog.