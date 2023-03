LIVE | Oekraïense minister: Duitsland vertraagt wapenleveranties onnodig

Video

Gejuich en hoongelach tijdens boerendebat: ’15 maart komt als een aardschok’

Vrijdagavond was het Nationale Plattelandsdebat in Veenendaal. Hier gingen diverse politici met elkaar in debat over de agrarische sector in een zaal vol boeren. Zo waren o.a. Caroline van der Plas (BBB) en Tjeerd de Groot (D66) aanwezig. Wij spraken met zowel politici als aanwezige boeren.