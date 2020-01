Staking in metro Parijs maandag beëindigd

In Parijs liepen zaterdag opnieuw duizenden mensen door de straten om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen. De politie hield vijftien actievoerders aan na een opstootje in het noorden van de stad.

De medewerkers van de metro in Parijs zetten maandag een punt achter de staking die ze zijn begonnen uit protest tegen de aangekondigde pensioenhervormingen. De vakbond Unsa-RATP meldde aan de krant Le Parisien dat na 45 dagen staken gekeken wordt naar andere mogelijkheden om te protesteren tegen de hervormingen.

In Frankrijk wordt sinds december massaal gedemonstreerd tegen de hervormingsplannen. Boze burgers vrezen dat ze erop achteruitgaan als president Emmanuel Macron zijn plannen uitvoert. Hij wil de 42 afzonderlijke pensioenregelingen in zijn land samenvoegen. Dat moet leiden tot een eerlijker en transparanter systeem.

Protest met gratis concert

Stakende musici en zangers van de Parijse Opera gaven een gratis optreden om te protesteren tegen de Franse pensioenhervormingen. Ze brachten buiten de historische Opéra Garnier gedurende een half uur beroemde aria’s van Verdi en Bizet ten gehore en sloten het concert af met de Marseillaise.

Ze werden toegejuicht door collega’s, onder wie de ballerina’s die vorige maand op dezelfde plek en om dezelfde reden scènes uit het Zwanenmeer dansten. Aangenaam verraste passanten waardeerden het openluchtconcert op een zonnige winterdag in de hoofdstad evenzeer.

In het beroemde Parijse operagebouw worden al een maand lang voorstellingen afgelast. Artiesten hebben het werk neergelegd omdat ze hun eeuwenoude pensioenregelingen willen behouden. Dansers mogen sinds 1698 op hun 42e stoppen, zangers op hun 57e en orkestleden op hun 60e. „We zijn zo ongelukkig geen shows te kunnen geven dat we op deze manier optreden. Op straat, om het publiek te laten zien dat we niet op vakantie zijn”, zei een tubaspeler.

Vrijdagavond probeerden ongeveer dertig betogers tegen de pensioenhervormingen het Théâtre des Bouffes du Nord in Parijs binnen te dringen, nadat enkele mensen in het publiek hadden getwitterd dat Macron en zijn vrouw Brigitte in de zaal zaten. De president en zijn vrouw moesten daarna onder begeleiding van de politie uit het theater worden gehaald.

Een stafmedewerker van de president zei later dat Macron zich niet door het incident laat afschrikken en theatervoorstellingen zal blijven bezoeken.