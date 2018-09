Ankara dreigt met einde vluchtelingenakkoord

De EU stelde Turkije opheffing van de visumplicht in het vooruitzicht in ruil voor het indammen van de vluchtelingenstroom richting Europa. Sinds de vluchtelingendeal werd gesloten zijn veel lidstaten steeds huiveriger geworden om de visumplicht daadwerkelijk op te heffen, onder meer vanwege een reeks aanslagen in Europa. Daar komt bij dat de Turkse regering sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli zich autocratischer gedraagt. Er wordt in Turkije zelfs gesproken over herinvoering van de doodstraf, iets wat volgens Brussel definitief het einde van de toetredingsgesprekken zou betekenen.

De Turkse regering ,,verwacht een concrete termijn'' voor afschaffing van de visumplicht, aldus de minister. ,,Het kan begin of midden oktober worden, maar we willen een vaste datum.''