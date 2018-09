Politie neemt 400 babykrokodillen in beslag

De ongeveer 25 centimeter lange krokodillen waren ongeveer vijftien dagen oud en zijn vermoedelijk verhandeld in Vietnam. De politie in de autonome regio Guangxi Zhuang zei dat ze drie nerveus uitziende mannen zag die goederen verplaatsten aan de voorkant van het huis waar de krokodillen werden gevonden. Agenten benaderden de mannen voor verhoor. Een man werd opgepakt, terwijl twee anderen ontsnapten.

Siamese krokodillenhuid wordt gebruikt voor handtassen en andere luxe leren goederen. In China mogen de reptielen alleen worden gefokt met een vergunning. Handel in de krokodillen is illegaal.

China is een belangrijke markt voor veel producten die zijn gemaakt van exotische en vaak bedreigde diersoorten.