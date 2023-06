Premium Het beste van De Telegraaf

Fatale aanranding Verdachte Neuschwanstein-moord was ’onvriendelijke zonderling’ uit Michigan

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Het wonderschone Neuschwanstein in het zuiden van Duitsland was vorige week het decor van een dodelijk drama. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Langzaamaan wordt er meer duidelijk over de lugubere moord op klaarlichte dag bij het Duitse Neuschwanstein. Afgelopen woensdag duwde de 30-jarige Amerikaan Troy B. in de buurt van het sprookjeskasteel twee Amerikaanse studenten het ravijn in. De 21-jarige Eva Liu overleefde die val niet.