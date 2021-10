Elektricien castreerde mannen op keukentafel: ’Er was vraag naar’

De 66-jarige Horst B. zat zwaar in de schulden toen hij zich naar eigen zeggen op SM-sites tegen betaling aanbood voor het verlenen van seksuele diensten. Hij was in de financiële problemen geraakt door de ziekte en dood van zijn derde vrouw en had van een collega gehoord dat sommige mannen voor SM-praktijken vaak fors geld betaalden, zo meldt de Berliner Zeitung.

Vanaf 2018 bood hij dan ook folteringen aan met onder meer elektriciteit. Hij breidde al snel zijn repertoire uit naar castraties toen bleek dat daar meer geld aan te verdienen was. B. begon de operaties aan te bieden nadat hij op internet had gelezen hoe dat zou moeten werken en in een ziekenhuis bij twee operaties had toegekeken. „Er was vraag naar”, beweert B., die een ’normale operatie’ aanbood in fora waar anderen zelfs ’operaties met heggenscharen’ aanboden.

B. verzamelde thuis de nodige medische gereedschappen en verdovende middelen en zette midden 2018 zijn eerste advertentie. Hij zou zijn eerste operatie in juli 2018 thuis op zijn eigen keukentafel hebben uitgevoerd bij een man die daar 1200 euro voor over had. B. zou zichzelf daarbij hebben aangeprezen als een ’getrainde medicus, een professional’.

Markt Schwaben is een rustig stadje in Beieren. Ⓒ ANP/HH

In totaal zou hij in twee jaar tijd bij acht mannen operaties hebben uitgevoerd, waarbij hij mannen castreerde of zelfs het geslacht deels amputeerde. In een geval ging dat mis. Deze ’patiënt’ werd in maart 2020 na de operatie ziek en stierf enkele dagen na de ingreep. „Niet mijn schuld,” beweert B., hoewel hij de man ook niet behandelde na de operatie. B. wilde daarmee voorkomen dat de aandacht op hem en zijn praktijken zou worden gevestigd. Hij zag zijn bron van inkomen in gevaar komen. Toen de patiënt was overleden wilde hij het lichaam in karton verpakken en ’wegmaken’. Dat wegmaken lukte maar matig. Het stoffelijk overschot werd drie weken later door de politie gevonden.

Omdat hij niet ingreep toen zijn patiënt/cliënt dreigde te overlijden, hangt Horst B. nu een veroordeling voor moord boven het hoofd. Eind november wordt de uitspraak verwacht.