Lockdown stad New York blijft tot 13 juni gehandhaafd

NEW YORK - In de stad New York blijven tot 13 juni de huidige coronamaatregelen gelden. Dit heeft de gouverneur van de gelijknamige staat, Andrew Cuomo, bekendgemaakt. De metropool, waar circa 20 miljoen mensen wonen, is buitengewoon zwaar getroffen door het gevreesde virus. Er zijn al zeker 20.000 coronapatiënten overleden.