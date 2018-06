Politie zoekt Poolse getuige dodelijk ongeluk

De politie is op zoek naar een Pool wiens naam fonetisch uitgesproken Janiek zou luiden. Hij verblijft volgens de politie mogelijk op Schouwen-Duiveland.

Bij het ongeluk op de Kloosterweg in die plaats kwam in de vroege ochtend van zaterdag 23 juli een 29-jarige vrouw om het leven. Zij zat op een motor, samen met een 36-jarige man die zwaargewond raakte.

Over het ongeluk is veel onduidelijk. Zo was er een bestelbus bij betrokken, maar die bleek bij aankomst van de hulpdiensten leeg te zijn achtergelaten. Een 44-jarige man uit Dreischor meldde zich later als de chauffeur. Hij is aangehouden.