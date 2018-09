Lotte (20) deed aan zelfbeschadiging: 'Ik bedek mijn littens niet'

"Mezelf pijn doen was mijn manier om dingen te verwerken. Ik was vaak gefrustreerd over mezelf, bang dat ik iets niet kon of dat ik niet goed genoeg was. Dat begon al op de basisschool, ik voelde me daar niet veilig. Ik was snel afgeleid en als ik mijn werk niet klaar had, moest ik dat in mijn eentje in een kantoortje afmaken en mocht ik niet meedoen met leuke dingen. Dat frustreerde me zo dat ik mezelf ging slaan en knijpen. Later werd dat snijden, met een zakmes of een scheermes." Lees verder op VROUW.nl.

