5 vragen Persvrijheid in Rusland staat onder grote druk

Door Tomasz Blom Kopieer naar clipboard

De Russische veiligheidsdienst beweert dat journalist Evan Gershkovich een Amerikaanse spion is. Ⓒ AFP

Moskou - De arrestatie van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich vorige week woensdag in het Russische Jekaterinenburg, toont weer eens dat de persvrijheid in Rusland onder grote druk staat. Volgens Moskou was er sprake van spionage, maar het is nog maar de vraag wat het werkelijke motief van de arrestatie is.