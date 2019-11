Buren Best: niets gemerkt van schietpartij

Politiewagens en een ambulance staan verzameld voor het flatgebouw waar woensdagavond laat een man zwaar gewond raakte bij een schietpartij. Ⓒ Rob Engelaar

BEST - Bewoners van het appartementencomplex in Best waar woensdagavond laat een 53-jarige man zwaargewond raakte bij een schietpartij, zeggen niets van het geweldsincident zelf te hebben meegekregen. „Ineens stond er politie in de flat”, zegt een man die op de begane grond woont.