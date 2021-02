LIVE | Door rellen getroffen ondernemers Rotterdam krijgen voorschot

Ⓒ ANP/ HH

AMSTERDAM - Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het coronavirus mondiaal voor ontwrichting zorgen. De besmettingen en ziekenhuiscijfers zijn in Nederland nog niet extreem, maar de mutanten baren zorgen. De Britse variant houdt op het ’eiland’ flink huis en ook de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse zijn in aantocht. Tegelijkertijd zuchten economie en maatschappij onder verstikkende maatregelen. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.