LIVE | Oxford onderzoekt combineren coronavaccins: proefpersonen gezocht

Onderzoekers van de universiteit van Oxford gaan proefpersonen inenten met een combinatie van twee verschillende coronavaccins. Het gaat om de middelen van AstraZeneca en Pfizer/BioNTech.

Deskundigen kunnen zo gaan uitzoeken of twee inentingen met verschillende vaccins betere of slechtere resultaten opleveren dan twee doses van hetzelfde product. De universiteit gaat op zoek naar 820 proefpersonen van 50 jaar en ouder op acht locaties in het Verenigd Koninkrijk.

Het aantrekken van de honderden deelnemers moet deze maand worden afgerond. Daarna worden rond juni de eerste onderzoeksresultaten verwacht. De Britse regering trekt 7 miljoen pond (bijna 8 miljoen euro) uit om het onderzoek te steunen.

Proefpersonen

Deelnemers krijgen de vaccins in uiteenlopende volgordes toegediend. Sommige proefpersonen krijgen eerst het middel van AstraZeneca, anderen worden eerst geprikt met het Pfizer-vaccin. Ook de periode tussen die inentingen loopt uiteen. Deelnemers moeten vier of twaalf weken wachten op hun tweede vaccinatie.

Denemarken en Noorwegen geven het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig niet aan 65-plussers. De gezondheidsautoriteiten in de Noord-Europese landen zeggen dat er te weinig informatie is over de werkzaamheid bij ouderen.

De EU heeft het middel van AstraZeneca vorige maand als derde coronavaccin goedgekeurd. Sindsdien hebben gezondheidsdiensten in meerdere EU-landen geadviseerd ouderen nog niet te vaccineren met dat middel. Het gaat onder meer om Duitsland en Zweden.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland

Forse toename aantal besmettingen in Duitsland: 14.211 nieuwe gevallen

Oxford onderzoekt combineren van coronavaccins: proefpersonen gezocht

Britse begrafenisondernemers vragen voorrang bij coronavaccinatie

Ook ’coronavrij’ Noord-Korea krijgt waarschijnlijk miljoenen coronavaccins

Britse vrouw (30) stiekem ziekenhuis in: ’Overheid liegt’

Israël gaat iedereen boven de 16 vaccineren tegen coronavirus

Corona of niet, hier staken zelfs de artsen in ziekenhuizen

Captain Tom Moore: rasoptimist groeide uit tot Britse volksheld

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het coronanieuws van woensdag 3 februari 2021