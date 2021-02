LIVE | Oxford onderzoekt combineren van coronavaccins

Onderzoekers van de universiteit van Oxford gaan proefpersonen inenten met een combinatie van twee verschillende coronavaccins. Het gaat om de middelen van AstraZeneca/Oxford en Pfizer/BioNTech.

Deskundigen kunnen zo gaan uitzoeken of twee inentingen met verschillende vaccins betere of slechtere resultaten opleveren dan twee doses van hetzelfde product. De universiteit gaat op zoek naar 820 proefpersonen van 50 jaar en ouder op acht locaties in het Verenigd Koninkrijk.

Het aantrekken van de honderden deelnemers moet deze maand worden afgerond. Daarna worden rond juni de eerste onderzoeksresultaten verwacht. De Britse regering trekt 7 miljoen pond (bijna 8 miljoen euro) uit om het onderzoek te steunen.

Deelnemers krijgen de vaccins in uiteenlopende volgordes toegediend. Sommige proefpersonen krijgen eerst het middel van AstraZeneca, anderen worden eerst geprikt met het Pfizer-vaccin. Ook de periode tussen die inentingen loopt uiteen. Proefpersonen moeten vier of twaalf weken wachten op hun tweede vaccinatie.

Ook op andere plaatsen in de wereld wordt onderzocht of het zinvol is om vaccins te combineren. In Azerbeidzjan en sommige landen in het Midden-Oosten begint volgende week een proef waarbij deelnemers zowel het AstraZeneca-vaccin als het Russische Spoetnik V krijgen toegediend, zei een Russische functionaris. De eerste resultaten worden in maart verwacht.

