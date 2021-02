LIVE | WHO: coronacrisis dramatisch voor kankerzorg

De coronapandemie heeft dramatische gevolgen voor kankerpatiënten in Europa. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zegt dat de kankerzorg geheel of gedeeltelijk is ontregeld in een derde van de landen in de regio. Ook Nederland bleef volgens de organisatie niet gespaard.

„De impact van de pandemie op kanker in de regio is gewoon catastrofaal”, benadrukt topman Hans Kluge van de Europese tak van de WHO. Door de virusuitbraak kan het veel langer duren voordat wordt vastgesteld dat patiënten kanker hebben. Dat heeft gevolgen voor hun overlevingskansen. Ook kregen sommige landen volgens Kluge te maken met tekorten aan kankermedicatie.

In de Europese regio van de WHO bevinden zich 53 landen, waaronder ook staten in Azië. „In het Nationale Centrum voor Oncologie van Kirgizië daalde het aantal kankergevallen dat in april vorig jaar is vastgesteld met 90 procent”, schrijft Kluge. „In Nederland en België ging het tijdens de eerste lockdown van 2020 om een daling van 30 tot 40 procent.”

De WHO wil autoriteiten aansporen om in te zetten op preventie en het vroeg opsporen van kanker. Ook moet worden gezorgd dat iedereen zich kan laten behandelen. In 2020 kregen volgens de organisatie 4,8 miljoen Europeanen te horen dat ze kanker hebben. „Dat komt neer op meer dan 13.000 mensen per dag, 546 per uur en 9 per minuut.”

