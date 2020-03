Het is ongewoon stil op het voorplein van Amsterdam CS. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Nederland is wakker geworden in een nieuwe werkelijkheid nu het openbare leven grotendeels is platgelegd. Het is voor sommigen nog even wennen om het normale, onbezorgde leven voor even vaarwel te zeggen, maar de boodschap lijkt al grotendeels aangekomen.