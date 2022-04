Auto vat vlam in wasbox bij tankstation in Hilversum

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Mizzle Media

HILVERSUM - Een auto is woensdagavond rond kwart over negen in brand gevlogen in een wasbox bij een tankstation aan de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de auto raakte total loss.