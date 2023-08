Asielbeleid splijtzwam: komt een nieuwe coalitie wel tot een goede aanpak?

Den Haag - Met ruim 55.000 asielzoekers in de opvang in Nederland en een hoge instroom moet het demissionaire kabinet – gevallen na onenigheid over maatregelen – nog altijd op zoek naar schaarse opvangplaatsen voor asielmigranten en sociale huurwoningen voor statushouders. Maar ook na de nieuwe verkiezingen op 22 november lijkt het allerminst zeker dat er effectieve gezamenlijke maatregelen komen.

V.l.n.r. Henri Bontenbal (CDA), Geert Wilders (PVV), Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract), Ruben Brekelmans (VVD), Dilan Yesilgöz (VVD) en Lilian Marijnissen (SP). Ⓒ ANP/HH