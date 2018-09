GVR hit in bioscoop

De grote vriendelijke reus is het bekende kinderverhaal van Roald Dahl en gaat over het eenzame weesmeisje Sophie (Ruby Barnhill) dat terechtkomt in de reuzenwereld. Ze wordt uit haar bed geplukt en ontvoerd door de Grote Vriendelijke Reus, gespeeld door Mark Rylance. Deze reus doet niemand kwaad, in tegenstelling tot zijn soortgenoten. Daarop maakt het meisje samen met de GVR een plan om alle kinderen in de wereld te beschermen tegen kwaadaardige reuzen.

De GVR is sinds 20 juli te zien in 137 Nederlandse bioscopen.