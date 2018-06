'Duizenden kinderen vast in oorlogsgebieden'

De 14-jarige Aser verdween maandenlang in Egypte. Ⓒ Amnesty International

NEW YORK - Duizenden kinderen in oorlogsgebieden worden zonder aanklacht maanden of zelfs jaren gevangen gehouden. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch (HRW) dat donderdag is verschenen. De kinderen vormen volgens de autoriteiten een bedreiging voor de nationale veiligheid.