’Extra maatregelen vuurwerkshow’

Volgens de voorzitter van het festival is er nog geen besluit genomen, maar is veiligheid een grotere prioriteit dan de inhoud van het vuurwerkfeest. De organisatie overweegt tassencontroles en preventief fouilleren.

In de Zuid-Franse stad Nice kwamen twee weken geleden 84 mensen om toen Mohamed Lahouaiej Bouhlel met zijn monstertruck een aanslag pleegde tijdens een vuurwerkshow. De schrik zit er ook bij de organisatie van de Scheveningse vuurwerkshow goed in. „Gelukkig kun je hier niet met de auto op de boulevard komen,'' constateert organisator Bjorn van Dijl in het AD. ,,Dat scheelt.''

Van Dijl beseft dat het lastig is om tassencontroles in te voeren in een badplaats als Scheveningen. ,,Er lopen altijd mensen rond met strandspullen. Ga je hen dan ook vragen zonder rugzak te komen?”

Het vuurwerkfestival trekt in totaal ongeveer 400.000 toeschouwers, verspreid over vier avonden in augustus.

Europese veiligheidsdiensten sta na het geweld van de afgelopen tijd op scherp. Ook in Nederland worden op verschillende evenementen maatregelen getroffen. Zo heeft de directie van het Zomercarnaval in Rotterdam bezoekers gevraagd om zaterdag zonder rugzak naar de jaarlijkse straatparade van het Zomercarnaval te komen.