Hoekstra als olifant door porseleinkast: toekomst partij op het spel

Binnenland

Bom onder kabinet na stikstofuitspraken CDA: ’Dit is uiterst opmerkelijk’

Regeringspartij CDA heeft vrijdag bij de eerste ministerraad na de zomervakantie meteen een bom onder het coalitieakkoord gelegd. Als het aan partijleider Wopke Hoekstra ligt, worden de stikstofdoelen van het kabinet later dan in 2030 gehaald. Coalitiepartner D66 reageert gepikeerd: ’Dit is uiterst ...