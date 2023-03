Froukje (57) uit Assen geeft carrière bij de bank op en wordt fulltime buschauffeur

Acht uur per dag achter het stuur, krap geplande buswisselsroutes, altijd haasten, maar twee keer vijftien minuten eet- en plaspauze, waar de vertragingsminuten nog van af gaan. Buschauffeurs staken deze weken massaal voor betere arbeidsvoorwaarden. Maar Froukje Postma uit Assen niet, die heeft zojuist haar comfortabele vierdaagse werkweek bij de Rabobank, waar ze 38 jaar werkte, ingeruild voor het fulltime buschauffeurschap bij Qbuzz. En ze is er hartstikke trots op.

„57 jaar en nog een vast contract krijgen, waar hoor je dat nou?”, zegt ze. Ze vindt het machtig mooi om met het grote blauwe monster door de drie noordelijke provincies te rijden. „Ik vind dat de druk voor buschauffeurs omlaag mag, maar voor mij is dit een meisjesdroom die uitkomt. Ik wil er nog twaalf jaar tegenaan.”

Reorganisaties bij de bank

Froukje woont alleen in een koophuis in Assen en heeft het goed voor elkaar. Voor de bank houdt ze zich bezig met inkomensverklaringen. En ze is er goed in. Maar door de vele reorganisaties bij de bank groeide bij haar de onrust. „Ik dacht: op een dag ben ik ook aan de beurt en wat zou ik dan willen? Het was voor mij duidelijk: buschauffeur worden. Ik vond rijden altijd al heel ontspannend.”

Postma bij haar trots: de bus! Ⓒ Marcel Jurian de Jong

Ze gebruikte in 2019 haar opleidingsbudget van de bank om haar busrijbewijs te halen. Zelf legde ze een deel bij. Die eerste proefles wist ze het zeker: dit is het. „Ik kwam met een enorm rood hoofd uit de bus, van het concentreren en omdat het zo leuk was. De rijleraar zei meteen: ’Jou kan ik het wel leren.”’

De uitgebreide theorie-examens, waar veel aspirant-chauffeurs op stuklopen, haalde ze allemaal in één keer. Ze is door haar werk gewend aan bijscholing. Al was het aanpoten. Bij het eerste praktijkexamen ging het toch mis: ze zakte. „Enorm balen. Ik wist het al toen het gebeurde. Ik nam een stoepje mee bij Deurze en dan is het direct klaar.”

De grote blokkade

Een financiële tegenslag, want opnieuw lessen en een examen doen, dat loopt makkelijk op tot 1000 euro aan kosten. Ze zette door en slaagde drie maanden later alsnog. „Het gevoel was toen gigantisch, ik was zo blij.” Nu ze het vertelt aan haar keukentafel, straalt ze weer alsof het gisteren was. Ze was klaar voor een toekomst als buschauffeur en ging direct op zoek naar een bijbaan om eerst maar eens ervaring op te doen.

Daar stuitte ze op de volgende wegversperring op haar route naar het chauffeursleven: corona. Het hield ook het openbaar vervoer tijdenlang in zijn greep. De bussen reden nauwelijks en alleen voor passagiers die een noodzakelijke reden hadden. Dus hadden ze Froukje niet nodig, nét nu zij haar rijbewijs had.

Postma is trots dat ze zo’n grote bus kan besturen. Ⓒ Marcel Jurian de Jong

Toen ze halverwege 2021 eindelijk mocht proefdraaien bij Qbuzz, had ze bijna twee jaar niet gereden. „Ik vroeg mij af: kan ik het nog?” Het ging prima. Naast haar baan bij de bank reed ze een dag in de week ’op’ de bus en werd nog verliefder op de baan dan ze al was. Tijdens haar cijferwerk droomde ze stiekem over een overstap. Vorige maand kreeg ze plots een telefoontje. „Ik hoorde aan de lijn: ’Ik heb goed nieuws, we hebben een vast contract voor je met een standplaats in Assen.’ Ik hoefde er niet lang over na te denken, dezelfde dag heb ik gezegd dat ik het wilde doen.”

Blunder

Haar favoriete rit is die van Groningen naar Drachten, omdat ze in Drachten is opgegroeid. Maar ze kan ook erg genieten van de stadsbus in Assen, met veel opstappers en de route van Marsdijk via het TT Circuit. Waar ze minder graag rijdt: tussen Beilen, Zweeloo en Orvelte. „Die weg is zó smal, donker en met zoveel bomen, als je een landbouwvoertuig tegenkomt kun je geen kant op.”

Een blunder heeft ze ook al eens gemaakt, oh jazeker. En wel toen ze nog maar drie maanden reed voor Qbuzz. „Ik reed achteruit bij een omleiding. Ineens hoorde ik een hard kabaal: ik was tegen een boom aan gereden. Heel zachtjes, maar toch was het raam achter gesprongen. Gelukkig zat er nog maar één passagier in de bus, maar ik voelde mij heel dom. Een beginnersfout, noemde mijn manager het. Ik heb ervan geleerd: ik rij liever om dan achteruit.”

Probeer daar maar eens geen mooie metafoor voor het leven in te zien.