Bonje familie Verstappen dreunt door

De affaire rondom de familie van Formule 1-coureur Max Verstappen is een dag later het gesprek van de dag in - maar ook buiten - het Limburgse dorpje. Cameraploegen en fotografen hebben zich opgesteld voor de ijssalon van Frans Verstappen, maar die laat weten weinig zin te hebben de verzamelde pers te woord te staan.

De Telegraaf onthulde dinsdag dat Verstappen sr., ’opa Frans’ voor intimi, de politie inschakelde toen hij afgelopen zondag ruzie had gekregen met zijn zoon Jos. Bij de schermutseling raakte Frans, die net samen met Jos de prestaties van Max in Hongarije had gevolgd op tv, gewond aan zijn hoofd.

Verstappen senior vertelde toen aan deze krant dat hij ’helemaal klaar was met de losse handen van zijn zoon’. Hij nam hierbij geen blad voor de mond en wees direct met de beschuldigende vinger naar zoon Jos.

Gisterochtend leek Frans Verstappen niet goed te weten hoe hij moest reageren op alle ontstane commotie. Aanvankelijk ontkende hij zelfs zijn eigen relaas toen hij onverwacht werd gebeld door de presentator van een ochtendshow op de radio. Hij nam daarbij zelfs de woorden ’lulverhaal’ en ’broodje aap’ in de mond.

Een paar uur later echter, draaide opa Verstappen de ontkenning weer terug voor de microfoon van een Limburgse omroep. Daar meldde hij dat er wel degelijk sprake was geweest van een aangifte, maar dat hij die inmiddels weer had ingetrokken. Er waren, zo meldde hij, inderdaad ’wat druppels bloed langs de muur gegaan’ nadat hij een stevige discussie had gevoerd met Jos over de Formule 1-race van (klein)zoon Max. Hij was namelijk door Jos hardhandig van zijn stoel geholpen terwijl hij op twee poten zat.

Op de vraag waarom hij de aangifte nu weer heeft ingetrokken, meldde opa Verstappen gisteren dat hij de ruzie inmiddels beschouwt als ’een privézaak’.

Een dag eerder nog zei de vader van de 44-jarige ex-coureur tegen De Telegraaf dat Jos ’zo snel mogelijk gestopt moet worden’.

Anneke Rogier, persofficier van justitie bij het OM in Limburg, geeft aan dat het intrekken van een aangifte alleen een wens van de aangever kan zijn.

„Dat is in deze dus zo. Wij bepalen uiteindelijk echter of dat intrekken ook daadwerkelijk gebeurt. Wij nemen deze informatie mee in het dossier. Op dit moment zijn we in deze zaak nog altijd bezig met het onderzoek.”