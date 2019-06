Man bijt kind in schouder bij Zutphen

Ⓒ ANP XTRA

Zutphen - Een verwarde man heeft maandagmiddag een kind in zijn schouder gebeten. Dat schrijft Omroep Gelderland woensdag. Het incident vond plaats in een natuurspeeltuin langs de Berkel in Zutphen. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dat de man nog voortvluchtig is.