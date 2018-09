Aflevering kinderserie geschrapt om Koranvers

De BBC berichtte eerder woensdag over de gewraakte aflevering en een woordvoerster van RTL bevestigt dat de aflevering ook hier niet meer wordt uitgezonden. In Nederland werd de aflevering uit het negende seizoen van de serie in februari uitgezonden op RTL 8. RTL ontving tot dusver geen klachten over de aflevering, zei de woordvoerster.

Productiemaatschappij Mattel zei tegen de BBC dat de fout is gemaakt bij de animatiestudio. Mattel biedt zijn excuses aan en zegt niet te denken dat er sprake is geweest van kwade wil. ,,Het was de bedoeling dat er onleesbare tekst op de pagina stond en we betreuren deze vergissing ten zeerste'', aldus de woordvoerder van Mattel.

Mattel heeft de samenwerking met de animatiestudio beëindigd.