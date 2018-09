Marokko pakt 52 terroristen op

De arrestanten zouden meerdere aanslagen in Marokko hebben willen plegen. De politie heeft wapens en materiaal voor het vervaardigen van bommen in beslag genomen. Het gaat om de grootste groep verdachten van terrorisme die de laatste jaren is opgepakt. De Marokkaanse politie heeft onlangs meerdere terroristencellen ontmanteld die plannen hadden voor aanslagen in binnen- en buitenland.

De Spaanse politie heeft in de stad Girona twee Marokkaanse broers opgepakt. Ze worden volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verdacht van financiering van terrorisme en samenwerking met IS. De broers, 22 en 32 jaar oud, zouden onder een valse naam geld sturen aan de leiding van IS in Syrië en Irak.