'Ameland duurste Nederlandse strand'

Ameland komt hiermee uit op de 62e plaats van de internationale lijst met in totaal 250 stranden uit 66 landen. Domburg in Zeeland staat 67e (35,02 euro). De goedkoopste Nederlandse strandplaats is volgens de onderzoekers op de 111e plaats Noordwijk met 31,61 euro.

Op Tahiti zijn strandbezoekers het duurste uit. Een dagje op La Plage de Maui komt per persoon uit op 53,24. Het goedkoopste dagje strand is op Cua Dai Beach in het Vietnamese Hoi An. Dat kost per dag gemiddeld 12 euro.