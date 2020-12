Rechter zet streep door coronatest terugreis: ’Geen wettelijke grondslag voor ingrijpende verplichting’

De uitspraak is donderdag gedaan na een kort geding dat werd aangespannen door de drie gezinsleden, die op 3 januari vanuit Zanzibar naar Nederland willen vliegen. Zanzibar wordt gezien als ’hoog risico-gebied’.

„Het vonnis betekent niet dat nu iedereen in het buitenland met de uitspraak kan wapperen en geen test meer hoeft te ondergaan”, laat een woordvoerder van de Haagse rechtbank desgevraagd aan De Telegraaf weten. De uitspraak ziet alleen toe op deze drie personen.

Het gezin beklaagde zich over de verplichting van de test. ’Voor een dergelijke plicht is, geldend voor een Nederlandse onderdaan die wil terugkeren naar huis een deugdelijke wettelijke grondslag nodig’, zo staat in het vonnis. De rechtbank stelt dat die wettelijke grondslag voor een ’ingrijpende verplichting’ als de PCR-test ’die de lichamelijke integriteit van een passagier betreft’, er nu simpelweg niet is.

De drie mogen dus gewoon terugvliegen en zonder PCR-test Nederland betreden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt later met een reactie.