Verdachte Mallorca-geweld aangehouden in onderzoek naar cybercrime

NU.nl heeft stukken hierover ingezien tijdens onderzoek voor de podcast Het geheim van Mallorca. In een via Telegram verstuurd voicebericht zegt O.: „Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan.”

In een ander bericht zou hij hebben gezegd: „Ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven. Maar dat was gewoon nog... ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar.” Onduidelijk is wie O. bedoelt met „die gast.”

Poging tot doodslag

O. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman. Wel verdenkt het OM hem van poging tot doodslag in een vechtpartij die voorafging aan de confrontatie met de groep van Heuvelman.

De berichten zijn vorig jaar juli enkele dagen na het uitgaansgeweld op Mallorca verstuurd, meldt Nu.nl. O. was op dat moment in Italië en stond via Telegram in contact met een medeverdachte in het onderzoek naar cybercrime, Kyle B.

Het OM in Oost-Nederland, waar het onderzoek loopt, zegt tegen NU.nl dat er nog niet is besloten of O. in deze zaak voor de rechter moet komen.

Verbrand t-shirt

Lukas O. verscheen vorige week in de rechtbank voor zijn aandeel in de vechtpartijen op het Spaanse eiland. Hij beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. Zo kwam er geen verklaring voor het mogelijk verbranden van zijn t-shirt. Maakte hij bewijsmateriaal weg, of was er wat anders aan de hand? „Het is lastig een gesprek te voeren nu”, zei de rechter. Waarop O. kort reageerde: „Zwijgrecht.”

Uit een anonieme melding bleek dat Lukas O. gezegd zou hebben tegen een medeverdachte: „Schop jij hem maar tegen de kanker.”

Ook reageerde hij vorige week tijdens de zittng niet op Telegram-berichten waarin hij kennelijk onder een schuilnaam opmerkingen maakte over het gevecht. „Ik heb die guy niet geschopt terwijl hij op de grond lag [...]” Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Ook zou hij hebben geschreven: „Ben kanker blij dat ik niet gekopschopt heb toch? Wel meegevochten toen het een gewoon gevecht was.” Lukas: „Voor al deze berichten zou ik eerst de context moeten zien.” Verder zweeg de Hilversummer.

’Domme bitches’

Over een getuige zou O. het volgende hebben gezegd: „Domme bitches houden hun kankerbek wel als je zegt dat ze dat moeten doen.” Intimidatie van een getuige speelde eerder een rol in deze zaak. O. reageerde niet.

Ook zou O. blij zijn dat er geen beelden zijn van de mishandeling van Heuvelman. Waarom zou hij blij zijn als hij het niet gedaan had en dus niet op die beelden te zien zou zijn? Er kwam geen reactie. „Zwijgrecht.”