Senaat Haïti wil Lambert als interim-president

Van de dertig senatoren in Haïti zijn er namelijk nog maar tien in functie. Van de twintig anderen is het mandaat verlopen. Dat heeft te maken met het schrappen van verkiezingen in oktober 2019, onder meer vanwege de gewelddadige protesten tegen president Moïse.

Van de tien senatoren die nog wel in functie zijn, stemden er acht voor het voorstel om Lambert als interim-president aan te wijzen, de twee anderen onthielden zich van de stemming.

Na de moord op Moïse afgelopen week trok interim-premier Claude Joseph meer bevoegdheden naar zich toe. Hij heeft de staat van beleg afgekondigd en lijkt ook de steun van de Verenigde Naties te hebben. Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden. Dat laatste zou gebeuren op 26 september, zoals voor de moord op Moïse al was gepland.