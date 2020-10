Duikbootmoordenaar Peter Madsen opgepakt na ontsnapping

Madsen zat na zijn ontsnapping tegen een hek. Twee agenten hielden hem onder schot. Hij is inmiddels weer ingesloten door de zwaarbewapende politie-eenheid.

De plek waar Madsen zat is ongeveer 500 meter verwijderd van de Herstedvester gevangenis, in een gemeente vlak bij Kopenhagen. Madsen beweerde een bomgordel om te hebben. Dat is nog niet duidelijk en wordt door de politie op locatie onderzocht.

Volgens Ekstra Bladet werd Peter Madsen al meerdere keren in een isolatiecel geplaatst, wegens verdenking van ontsnappingspogingen. Zijn advocaat zegt niet op de hoogte te zijn van de ontsnapping.

Gruwelijke details

De gruwelijke zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.

De uitvinder hield steeds vol dat sprake was geweest van een ongeval. Maar de Deense rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst had gemarteld en daarna omgebracht.