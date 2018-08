Zomerse inbraakpreventietips

Een inbraak terwijl je thuis bent

Het kan je gemakkelijk overkomen. Tijdens een warme zomeravond geniet je buiten in de tuin en staan alle ramen en deuren open ter verkoeling. Zelfs wanneer het tot laat licht is kan dit erg aantrekkelijk zijn voor een inbreker. Zij handelen in slechts seconden en voor dat je het weet zijn fietsen, elektronische spullen of zelfs de auto van de oprit gestolen. Kijk hier dus mee uit en zorg altijd dat je zicht hebt op de openstaande ramen en deuren, en sluit ze op de onbewaakte delen van het huis. Voorkom ook dat waardevolle spullen in het zicht liggen. Dit maakt het vaak minder aantrekkelijk om toe te slaan.

Hetzelfde geldt als je even snel de deur uit wilt en het openstaande raam uit het oog verliest. Een inbreker let vaak als eerste op openstaande ramen, dakramen op een kier en deuren die niet goed zijn vergrendeld, en daarmee het automatisch inschakelen van een alarmsysteem kunnen verhinderen. Bovendien worden de kosten vaak niet gedekt door een verzekeringsmaatschappij, als je een deur of raam open hebt laten staan. Voorkom een snelle inbraak in de tijd dat je om die ene boodschap bent en sluit alles af zodra je het huis verlaat.

Wacht met Facebook-updates

Veel inbrekers beweren dat ze voorafgaand aan de inbraak wisten waar de huiseigenaren zich bevonden. Dit komt door het alsmaar populairder wordende gebruik van social media. Iedereen plaatst tegenwoordig van alles op social media, waaronder ook vakantie foto’s of locaties waar men zich op dat moment bevindt. Het is voor een inbreker een eitje te achterhalen wie herhaaldelijk incheckt in het buitenland, om zo tot de conclusie te komen dat de kust veilig is. Een goede tip is daarom om tijdens de vakantie de locaties niet te delen, je Facebook-tijdlijn tijdelijk te blokkeren voor onbekenden, of je foto’s pas bij terugkomst te uploaden. Maak het inbrekers niet makkelijk en kies voor veiligheid!

Bewoonde indruk is halve werk

Als je op vakantie gaat is het slim om een bewoonde indruk achter te laten. Vaak hebben mensen de neiging om juist het gehele huis af te sluiten en schoon te maken om het vervolgens spik en span achter te laten. Dit is een eitje voor een inbreker. Zij zien direct dat er niemand aanwezig is en kunnen rustig hun slag slaan. Zorg er daarom voor om een timer te installeren die dagelijks op een bepaald tijdstip lampen laat branden, dit geeft een bewoonde indruk. Met sommige apps van tegenwoordig kun je daar zelfs variatie in aanbrengen, zodat niet iedere dag dezelfde lampen aangaan op dezelfde tijd. Vraag tevens een buurvrouw om de post tijdig weg te halen en de planten regelmatig water te geven. Ook het parkeren van een auto op de lege oprit is een goede tip zodat inbrekers niet het idee hebben dat je op vakantie bent.

Inbraakgevaar op de camping

Ben je graag op de camping? Ook dan kan je te maken krijgen met ongewenste gasten op het campingterrein. Een tent is namelijk eenvoudig te openen, hetzelfde geldt voor een (sta)caravan. Wees de dieven voor en zorg dat je alles goed afsluit in de nacht of als je weg bent. Kies voor stevige sloten en bevestig de tent goed in de grond. In een caravan kan een bewegingsmelder een bruikbaar inbraakpreventiemiddel zijn.

Laat geen waardevolle spullen achter zoals paspoorten, autosleutels en elektronica en leg ze al helemaal niet in het zicht. Ook wanneer je even om een boodschap gaat of naar het zwembad bent is het niet aan te raden de caravan of tent zo achter te laten. Het zou erg jammer zijn als een gezellige vakantie wordt verpest door een inbraak die veel sporen nalaat!

Bron: Smartalarm.nl