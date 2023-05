Vissers krijgen camera’s aan boord voor controle Europese regels

Nederlandse vissers verzetten zich al jaren tegen de Europese ‘Big Brother-wet’. Maar ze vangen bot: EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben na vijf jaar onderhandelen afgesproken dat de camera’s verplicht worden.

De camera’s moeten controleren of zeelieden onverkoopbare vis overboord gooien, dat is in strijd met de Europese aanlandplicht.

Verder moeten vissersschepen worden uitgerust met een trackingsysteem. Sportvissers krijgen te maken met meer bureaucratie: ze moeten de vangst van specifieke soorten aanmelden en hun vangsten digitaal rapporteren. De EU vindt de regels nodig voor het verduurzamen van de visserij.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen was medeonderhandelaar en is tegen het akkoord. Hij maakt zich vooral boos over het cameratoezicht: „Het is de ene onwerkbare maatregel stapelen op de andere onwerkbare maatregel.”

Visbureaucratie

De politicus maakt zich verder grote zorgen over de nieuwe visbureaucratie. Straks moet op verwerkte visproducten, zoals een blikje tonijn, te vinden zijn welke vissers de tonijn gevangen hebben. Ook moet per visser duidelijk zijn wat hun vangstaandeel is. „Op zich is traceerbaarheid prima, maar dit gaat te ver. De administratieve lastendruk wordt te hoog”, vindt Ruissen.

EU-voorzitter Zweden benadrukt dat veel bestaande Europese regels onvoldoende worden nageleefd. „Dit akkoord zorgt ervoor dat de in het EU-visserijbeleid verankerde milieubeginselen in de praktijk worden gebracht", aldus minister Peter Kullgren (Plattelandszaken).

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog definitief instemmen met het bereikte akkoord. Doorgaans is deze stemming een formaliteit.